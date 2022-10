Ariane Ascaride en couple depuis 40 ans avec Robert... aussi connu qu'elle !

Ce 10 octobre 2022, la talentueuse actrice à la voix chantante Ariane Ascaride fête ses 68 ans, une vie intense marquée par le cinéma et par un homme à ses côtés depuis quatre décennies. La comédienne est en effet en couple depuis les années 1980 avec le même homme, le réalisateur français Robert Guédiguian ! Ensemble, ils ont collaboré sur dix-huit films, parmi lesquels Marius & Jeannette, qui lui a valu le César de la meilleure actrice, et Gloria Mundi sorti en 2019.

Dans les colonnes du Journal du dimanche en 2019, Ariane Ascaride était revenue sur sa rencontre avec le fameux cinéaste engagé. C'est sur les bancs de la faculté d'Aix-en-Provence qu'elle a croisé le fameux Robert Guédiguian. Militant au sein de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), elle fait preuve de tout son talent d'oratrice pour briefer les nouveaux arrivants. Après sa prestation à la tribune, un jeune homme l'aborde. "Bien parlé", dit-il. "Je savais que j'avais bien parlé, je n'avais pas besoin de son assentiment ! J'ai regardé ma copine et j'ai dit : 'C'est qui ce con ?'" Elle découvre alors le nom de celui qui a tenté maladroitement de la complimenter : Robert Guédiguian.

Ce dernier avait exposé son vécu de leur rencontre au JDD également : "J'adhérais à son discours alors je suis allé la féliciter." Elle le regarde "de haut", "doutant de sa sincérité". Celle qui "portait une chemise à fleurs et une casquette, avec des yeux outrageusement maquillés de noir" le prend pour un "dragueur". Mais après leurs premières impressions trop hâtives, ils se découvrent la même passion pour la politique et les droits humains. En la voyant sur scène - elle est entrée au Conservatoire national d'art dramatique de Paris pour suivre les cours d'Antoine Vitez et Marcel Bluwal -, il est alors "foudroyé par l'amour".

Parents de deux grandes filles

La suite, c'est une riche filmographie qu'ils ont écrite ensemble. En 1980, l'ancien militant communiste fait jouer celle devenue sa femme dans son premier long métrage, Dernier Eté. Le couple est parent de deux filles âgées de 38 et 31 ans. Dans le magazine Pep's en 2014, la discrète et solaire Ariane Ascaride se confiait sur leur progéniture : "Nous avons la chance avec leur père d'avoir établi un rapport de confiance totale, elles nous racontent énormément de choses et quand il y a un problème, nous sommes les premiers qu'elles appellent. Nous avons essayé de les élever avec les valeurs du monde d'où nous venons, et j'estime que nous n'avons pas trop mal réussi !"