Armie Hammer dangereux et ruiné : les "règles" qu'il donnait à son ex...

Armie Hammer, la chute. Quelques mois après la parution de conversations privées révélant des propos assez déplacés et parfois à tendances cannibales, l'acteur américain se retrouve complètement ruiné. Sa carrière est au point mort, son divorce d'Elizabeth Chambers l'a grandement fragilisé économiquement et une grande enquête sur ses méfaits est parue dans Vanity Fair. Son ancienne compagne, Paige Lorenze, y détaille leur relation néfaste.

La jeune femme de 23 ans, rencontrée en septembre après son divorce, se souvient de ce sentiment "d'insécurité" lorsqu'elle était avec Armie Hammer (34 ans). "Il a commencé à dresser des règles pour moi de choses que je pouvais ou pas faire. Il m'a dit que je ne pouvais avoir personne d'autre dans mon lit. Puis j'ai commencé à me sentir en danger et écoeurée à propos de certaines choses. J'étais émotionnellement dépendante de lui", a déploré cette étudiante en arts. Paige Lorenze a préféré mettre un terme à sa relation en lui envoyant un texto "parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer avec lui - il est un peu effrayant".

Elle n'est pas la seule à avoir eu peur pour sa vie. Une autre ancienne compagne, Courtney Vucekovich, qui a rencontré Armie Hammer en juin 2020 a expliqué que l'acteur l'avait obligée à pratiquer le bondage. "Je n'étais pas à l'aise avec ça (...) J'ai éventuellement consenti et je le regrette", a-t-elle affirmé. Par le passé, il avait essayé d'initier Elizabeth Chambers au Shibari (un art du bondage) et avait assuré à Courtney n'avoir ligoté "que des mannequins" par le passé. "Je me suis dit : 'Ça doit être la chose la plus bizarre que je n'ai jamais entendu'. Qui mentirait à ce sujet. C'est encore plus bizarre que de dire : 'j'ai enroulé 25 personnes'". Depuis, elle est suivie pour des troubles traumatiques.

Paige Lorenze en a également dit plus sur la situation financière d'Armie Hammer. Pourtant issu d'une famille richissime d'entrepreneurs et politiques, l'acteur désormais sur la paille avait pris son indépendance financière il y a plusieurs années. Lorsqu'ils étaient ensemble, c'est l'étudiante qui payait les coups à boire et les restos à emporter. "Il empruntait à ses amis", précise Paige Lorenze.

Pour rappel, Armie Hammer et Elizabeth Chambers avaient accueilli deux enfants, Harper (6 ans) et Ford (4 ans) avant de divorcer en 2019.