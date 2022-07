Arthur Jugnot marié : sa femme Flavie Péan à la cool en baskets rouges... pour la noce !

Pour ce petit bout de chemin bien plus court que la longue route de l'amour que l'on souhaite aux tourtereaux, Flavie Péan avait tout prévu. Sur les clichés, on la voit donc avancer tout confort, toujours vêtue de sa sublime robe, mais baskets aux pieds ! Celle qui incarne les personnages de Victoire Lissajoux / Mathilde Vasquez dans Plus belle la vie portait des chaussures montantes rouges, les mêmes que celles de son mari Arthur Jugnot et du fils de ce dernier, Célestin, 9 ans.

"Parce que certaines journées sont vraiment magiques, parce que celle-ci l'était, parce que pour qu'elle le soit, il fallait que je sois 'moi' à 100%, bien dans mes pompes" écrit-elle dans un post publié il y a quelques heures. Autant dire que "bien dans ses pompes", Flavie Péan l'était donc sûrement, pour le plus grand bonheur de tous ses proches et de son désormais mari, avec qui sa vie sera, sans nul doute, encore plus belle que jusqu'à présent.