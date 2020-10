Aubin (Koh-Lanta), un Claude Dartois bas de gamme ? Sa réponse à la photo moqueuse

C'est avec le même t-shirt bleu que Claude et Aubin ont joué leur aventure à l'écran. Sur Twitter, certains internautes se sont amusés de la situation. Un montage photo montre "Claude en vrai" au-dessus d'un cliché du héros et "Claude sur Wish" en légende d'une image d'Aubin. Wish étant une plateforme qui met en relation vendeurs et acheteurs et qui est souvent tournée en dérision sur les réseaux sociaux, les internautes pointant du doigt avec humour les produits bas de gamme proposés. "On s'est croisé dans l'avion, il m'a donné son t-shirt", ironise l'agent immobilier.

Une blague qui a beaucoup amusé Aubin, roi de l'autodérision. "Il faut rire de soi avant de rire des autres, lance le jeune papa du petit Noré. La blague sur la version Wish m'a fait rire ! Et, quand j'ai réalisé que nous avions le même t-shirt, c'est exactement ce que j'ai lancé à mes amis et camarades de l'aventure."

Aubin et Claude, le même t-shirt : "Un pur hasard"

Mais ce n'est qu'à son retour des îles Fidji qu'Aubin a réalisé son point commun avec Claude. En effet, lorsqu'il s'est envolé pour le tournage de Koh-Lanta, l'édition L'île des héros, à laquelle Claude participait, n'avait pas encore été diffusée à l'écran. "Quand j'ai préparé mes affaires pour l'aventure, je ne savais même pas que Claude participait à l'émission, je ne connaissais même pas le thème de la saison. C'est vraiment un pur hasard pour le t-shirt, assure Aubin. Les grands esprits se sont rencontrés, mais malheureusement on n'a pas eu le même parcours. Ce n'est pas un t-shirt d'immunité !"

Rappelons que Claude est allé jusqu'aux poteaux. Il a finalement perdu face à Naoil, laquelle a choisi sa camarade Inès pour la grande finale. Et sans surprise, la championne de boxe devenue maman depuis avait été sacrée grande gagnante. De son côté, Aubin est éliminé après une dizaine de jours passés dans Koh-Lanta.

