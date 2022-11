Aure Atika en mini-short et Ana Girardot nombril à l'air face à un invité inattendu

On pourrait croire qu'accepter d'incarner une femme qui décide de travailler dans une maison close de son plein gré était un choix difficile pour Ana Girardot. Pourtant, la superbe actrice de 34 ans, héroïne de La Maison d'Anissa Bonnefont a été claire sur sa décision lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet dans Quotidien (TMC), elle n'a pas longtemps hésité à dire oui à ce rôle périlleux. Ce 8 novembre 2022, la comédienne avait rendez-vous avec ses partenaires pour l'avant-première et on a pu la retrouver plus radieuse que jamais sous les projecteurs de l'UGC Ciné-Cité des Halles à Paris.

Habillée d'un gilet court rayé qui laissait voir son nombril, Ana Girardot a pris la pose avec la réalisatrice, à qui l'on doit précédemment le passionnant documentaire sur le styliste Olivier Rousteing, Wonder Boy. Cette fois, elle a adapté le livre d'Emma Becker qui offre un regard inattendu et déstabilisant sur le milieu de la prostitution. Dans ce long métrage pour spectateurs de plus de seize ans, on peut aussi voir les talents d'Aure Atika. L'actrice était radieuse dans un tailleurs avec un mini-short noir, dévoilant ses longues jambes.

Gina Jimenez, 21 ans, fille du cinéaste Cédric Jimenez (Bac Nord, Novembre) et de la comédienne et réalisatrice Karole Rocher était de la partie, affichant son goût pour les oeuvres ambitieuses. Etaient également présents Loriane Klupsch et Lucas Englander lors de cette projection. Le casting compte aussi sur les talents de Rossy de Palma, Philippe Rebbot, Yannick Renier et Nikita Bellucci.

Invité inattendu, l'ancien président de la République François Hollande était de la partie en solo. Assister à la projection de ce film d'autrice ambitieux est certainement un choix que son épouse Julie Gayet, actrice et productrice, a validé. En tournage à Lyon d'après son compte Instagram, elle a également été au cinéma mais pour un film différent, le poignant Close de Lukas Dhont, avec Léa Drucker et Emilie Dequenne, Grand prix du jury à Cannes.

La Maison, en salles le 16 novembre 2022