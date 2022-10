Baptiste Giabiconi : Détails inédits et croustillants sur sa "nuit de folie" avec une superstar américaine

"Evidemment, je me fais une joie de pouvoir essayer d'aider Katy Perry, je me dis quand même gros poisson, si je peux pécho. Elle est géniale, cette fille", continue-t-il avec humour. Pourtant, au début, tout ne se passe pas comme prévu : "Je me retrouve front row à côté d'elle. Hyper distante. A la fin du show, je vais me présenter, j'essaie de marquer des points mais je lui fais comprendre que si elle est là, c'est un peu grâce à moi".

La chanteuse finit par céder à ses avances et selon lui... la magie a fini par opérer : "J'ai passé une nuit de folie avec elle, je vous passe les détails. Et on a passé juste des moments extraordinaires, je suis restée trois mois avec elle, vraiment. C'était juste dingue. Et on est restés en très bon contact, ça s'est bien fini", conclut-il, alors que les deux hommes autour de la table ont toujours du mal à y croire.

Une petite amourette qui se serait déroulée pendant un moment difficile de la vie sentimentale de Katy Perry : "Elle était en divorce, elle n'était pas très bien. Je l'ai un peu repimpée", précise en effet le trentenaire avec humour, en général pourtant plutôt discret sur sa vie privée.

A noter qu'il avait cependant déjà évoqué sa courte romance avec la chanteuse dans son livre Karl et moi, dans lequel il avait raconté que tout cela avait surtout été prévu pour que Karl Lagerfeld soit content de lui : "Karl savait bien que Katy et moi formions un joli couple pour les photos. [...]Katy Perry et moi sommes sortis du Plaza, bim, bam. Je l'ai prise dans mes bras. Bim, bam. Je lui ai fait un gros bisou dans le cou. Clic, clac. Yes man ! Notre story est sortie partout, covers et pleines pages all over the world. Karl était content".

Aujourd'hui, si Baptiste Giabiconi est officiellement célibataire, Katy Perry a quant à elle refait sa vie avec l'acteur britannique Orlando Bloom et est désormais maman d'une petite Daisy Dove, née en 2020.