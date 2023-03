Bernard de la Villardière s'en prend aux "gens qui pleurnichent" : son avis tranché sur la réforme des retraites

Bernard de la Villardière n'en est pas à sa première polémique. Et ses propos tenus ce lundi 20 mars sur Sud Radio risquent de ne pas lui attirer que de la sympathie. Le journaliste et animateur d'Enquête exclusive sur M6 s'est en effet exprimé sur la réforme des retraites s'en prenant aux "gens qui pleurnichent parce qu'ils vont bosser deux ans de plus". "Ça me désespère un peu parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui dans le monde, a continué le journaliste. Le bureau international du travail dit que la moyenne de temps travaillé dans le monde par semaine c'est 60 heures, on est à 35 c'est très très loin." Bernard de la Villardière ne s'est pas arrêté là dans ses propos.

Visiblement loin d'avoir envie de défiler dans la rue pour manifester, il a déclaré au sujet des éboueurs : "Quand j'entends dire : 'Les éboueurs, c'est terrible parce qu'ils vont partir à la retraite à 59 ans'. Mais personne n'est obligé d'être éboueur toute sa vie ! C'est là où la société est mal faite. On devrait dire à un éboueur au-delà de quarante ans, s'il a fait son métier pendant dix-quinze ans, il faut lui offrir autre chose." Celui qui se bat contre un cancer "compliqué", a poursuivi : "On est aujourd'hui à une génération, à une époque où on va changer, c'est ce que je dis souvent aux jeunes de moins de trente ans : 'Tu sais, tu vas changer de métier deux ou trois fois dans ta vie'. Avec la formation continue, avec les réseaux sociaux mais aussi les moteurs de recherche, l'éducation est la portée de tout le monde." Selon celui qui présente Enquête exclusive depuis tant d'années, le travail "c'est la vie".