Brad Pitt : La raison pour laquelle il a loupé la cérémonie des BAFTA

Un mois après les événements, on connaît enfin la raison de l'absence de Brad Pitt à la cérémonie des BAFTA qui s'est tenue le 2 février 2020.

Alors que le 8 mars 2020, son ex-femme Angelina Jolie s'est exprimée sur la santé de ses enfants dans les colonnes du magazine Time à l'occasion de la Journée des droits de la femme, révélant que deux de ses filles avaient subi des opérations chirurgicales, plusieurs sources ont révélé que Brad Pitt se trouvait auprès de ses enfants durant cette épreuve.

Ce soir-là, Brad Pitt rafle un BAFTA pour sa prestation dans Once Upon a Time in... Hollywood de Quentin Tarantino. Mais il n'est pas là et c'est sa partenaire à l'écran Margot Robbie qui monte sur scène et prononce un discours hilarant. On évoque alors "une obligation familiale".

Après la déclaration d'Angelina Jolie sur les opérations de ses filles, une source a révélé au site américain Page Six que le soir de la cérémonie, Brad Pitt avait en réalité décidé de rester chez lui, à Los Angeles, pour s'occuper de ses enfants et les soutenir. Pour autant, dans sa tribune, Angelina Jolie n'évoque pas son ex-mari, qu'elle a encore du mal à supporter.

Au moment où l'actrice s'exprimait dans le Time, Brad Pitt a été vu en compagnie d'une mystérieuse inconnue qui n'était autre finalement qu'Alia Shawkat au concert du musicien Thundercat samedi dernier. Depuis plusieurs mois, la rumeur d'une relation sérieuse entre les deux acteurs enfle, alors que de nombreuses sources – et Brad Pitt lui-même ! – démentent toute idylle. Dans l'espace VIP du concert de Thundercat, ils ont pu croiser Ariana Grande et Ty Dolla $ing.