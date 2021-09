Brigitte et Emmanuel Macron ébahis par l'Arc de Triomphe et le "rêve fou" de Christo

De son vivant, Christo avait eu cette idée folle de vouloir emballer l'Arc de Triomphe. Le mythique monument parisien trônant sur la place de l'Etoile, en plein coeur de Paris, est à présent empaqueté, de quoi surprendre les Parisiens mais aussi les nombreux touristiques qui visitent la ville Lumière et qui passent par les incontournables Champs-Elysées.

Jeudi 16 septembre 2021, Brigitte et Emmanuel Macron ont participé à l'inauguration de l'oeuvre posthume de Christo (décédé en 2020), en présence de son neveu, Vladimir Javacheff, mais également de Jack Lang et sa femme Monique, et d'Anne Hidalgo. Cette semaine était celle des inaugurations pour la maire de Paris. Deux jours plus tôt, le 14 septembre, elle avait inauguré l'esplanade Johnny Hallyday devant l'AccorHotels Arena - en présence de Laeticia Hallyday et de ses deux filles Jade et Joy - mais également la tant attendue sculpture en hommage au Taulier.

Hier, Emmanuel et Brigitte Macron sont montés en haut de l'Arc de Triomphe et ont échangé avec ceux qui ont participé à la réalisation de cette oeuvre impressionnante et inédite. "On a une pensée pour Christo et Jeanne-Claude. Ils auraient été extrêmement émus (...) car c'est l'aboutissement d'un rêve de 60 ans", a déclaré le président de la République. "C'était un rêve fou et vous l'avez accompli, Vladimir (Yavachev, neveu de l'artiste, ndlr), merci infiniment", a ajouté Emmanuel Macron, sous les yeux de son épouse, au comble de l'élégance en bleu marine et chemisier blanc. Le chef de l'Etat a loué "un chef d'oeuvre" qui "ne coûte rien aux contribuables" et qui "contribue au rayonnement" du pays, remerciant "les mille bras" qui ont permis la réalisation du projet.

Dès 1962, Christo et sa femme avaient signé un photo-montage avec l'Arc de Triomphe empaqueté, une idée qu'ils ont eue en regardant le monument depuis leur premier appartement parisien, avenue Foch. D'un coût de 14 millions d'euros, le projet est entièrement autofinancé, sans subvention publique, grâce à la vente d'oeuvres originales de Christo, dessins préparatoires, souvenirs, maquettes et lithographies.

Fruit de plusieurs semaines de travail, l'empaquetage de ce haut lieu des commémorations françaises a nécessité 25.000 m2 de tissu recyclé argent bleuté, maintenu par 3 000 mètres de corde rouge. Il durera jusqu'au 3 octobre.

La veille, mercredi 15 septembre, Brigitte et Emmanuel Macron se trouvaient loin de Paris, à Illiers-Combray (Eure-et-Loir) afin d'aller visiter le Musée Marcel Proust - Maison de Tante Léonie, en présence de Stéphane Bern.