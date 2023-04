Brigitte Macron et ses cheveux impeccables : révélations franches sur "son look de Barbie"

Toujours élégante lors des sorties officielles avec son époux Emmanuel Macron, Brigitte Macron arbore une chevelure blonde parfaite avec un volume XXL. Chignon flou, distingué, coque à l'arrière des cheveux, demi-queue, brushing impeccable ou barrettes, celle qui fête ce jeudi 13 avril son 70e anniversaire sait très bien comment discipliner sa belle chevelure platine toujours lissée avec précision. Alors d'où vient le secret de la première dame pour avoir une coiffure toujours impeccable et tirée à quatre épingles ? Les extensions.

C'est le magazine Paris Match qui avait révélé l'information en écrivant au sujet de la maman de Laurence, Sébastien et Tiphaine : "Un casque d'or finement tissé de ses extensions dont elle parle si naturellement". Si ses amies s'amusent et plaisantent souvent sur son allure de poupée, allant même parfois jusqu'à la surnommer "Barbie", la première dame n'a par ailleurs pas révélé quel était la nature des extensions qu'elle utilisait. Kératine, bandes adhésives ou bien à clips, le mystère reste entier sur la chevelure blonde platine de Brigitte Macron.

Un voyage officiel aux Pays-Bas irréprochable

Récemment, l'épouse du chef d'Etat a rivalisé d'élégance lors de leur voyage à Amsterdam. Face à la reine Maxima, Brigitte Macron a choisi des coiffures très élaborées en optant pour un chignon bas stylisé lors d'un dîner d'état au palais royal à Amsterdam le 11 avril 2023 ou encore un brushing ondulé impeccable lors de la cérémonie de recueillement devant le monument national de la place du Dam.

Adepte du carré mi-long, Brigitte Macron a pour habitude de rehausser son blond avec de fines mèches dorées ou caramels qui donnent de la structure à sa coiffure. Côté frange, elle préfère effiler la mèche pour obtenir un effet déstructuré et ainsi affiner son visage mais aussi donner un aspect plus moderne et frais à sa coupe. Autre manière très judicieuse pour adoucir les traits d'un visage, la coupe dégradée. Un choix pour lequel opte régulièrement Brigitte Macron et qui permet de mettre en valeur les ondulations wavy qu'elle adopte souvent. Depuis l'arrivée au pouvoir de son mari en mai 2017, Brigitte a ainsi prouvé toutes les possibilités de styles et d'allures qu'offre un carré.