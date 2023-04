Brigitte Macron très mince : les secrets de son corps musclé

Depuis le premier mandat de son mari Emmanuel Macron en 2017, Brigitte Macron a toujours affiché une ligne de rêve et une taille de guêpe à chacune de ses apparitions. Adepte de la griffe Louis Vuitton pour ses looks, la première dame semble prêter beaucoup d'attention à sa silhouette qu'elle dévoile dans des ensembles souvent prêts du corps. Lors d'une entrevue avec les journalistes du magazine Paris Match, la femme du chef d'Etat avait révélé le secret qui lui permet de garder la ligne depuis tant d'années et il est d'une simplicité extrême : le vélo d'appartement. Il s'agit effectivement de l'objet fétiche de l'épouse d'Emmanuel Macron pour entretenir et sculpter son corps.

Ce n'est pas tout. L'ancienne professeure de lettres et de théâtre veille toujours à avoir une alimentation riche et équilibrée. Adepte de l'expression "un esprit sain dans un corps sain", Brigitte Macron a un régime alimentaire strict qui comprend "beaucoup de poisson, de légumes, de fruits". Un "régime de marathonienne" qu'elle avait évoqué auprès de nos confrères. Mais surtout, elle est très adepte de la marche et c'est quasiment tous les jours qu'elle marche dans Paris ou le week-end à La Lanterne. Et pour garder un teint frais, la première Dame veille également à avoir un sommeil régulier. Pas question de faire des sorties nocturnes trop souvent ou de végéter devant la télévision puisqu'à l'Elysée, l'extinction des feux est toujours vers 22 heures.

Ça n'arrête jamais

Interviewée sur RTL le 25 janvier 2023, Brigitte Macron avait aussi raconté à quel point son quotidien était chargé au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Un rythme effréné qui lui permet de garder une silhouette fine et musclée. "Ça n'arrête jamais, nuit et jour, tout le temps. Je n'imaginais pas ce flux ininterrompu et comment il faut tout gérer sans cesse. il n'y a jamais d'accalmie", avait-elle confié.

Concernant sa vie après le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, Brigitte est positive et imagine tout à fait un futur plus tranquille avec ses enfants Tiphaine, Laurence et Sébastien : "Je ne m'interroge pas, je ne me pose pas la question. Je ne pense pas à l'après. parce que d'abord je ne l'imagine pas, je ne sais pas ce que lui va faire. Avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises, c'est le moins qu'on puisse dire."