Britney Spears fan d'Enrico Macias ? Sa dernière vidéo étonne

La star américaine Britney Spears continue de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux.

En ce début d'année la chanteuse, qui prépare son mariage avec son fiancé Sam Asghari, bombarde Instagram de vidéos comiques et autres photos dénudées, laissant parfois ses fans perplexes. En effet Britney Spears qui s'était déjà affichée nue il y a quelques mois, a réservé une nouvelle surprise à ses 38 millions d'abonnés sur Instagram, et en particulier à ses fans français puisqu'ils pourront apprécier les quelques pas de danse de leur idole sur une mélodie d'Enrico Macias .

Toujours plus surprenante à chaque sortie, l'interprète de Toxic n'a pas manqué d'imagination pour associer, sur une même vidéo, son univers et son style provocateur avec la douceur et le romantisme du chanteur franco-algérien. C'est avec un short blanc simple, des talons et un bustier crop top beige que la chanteuse à la chevelure blonde solaire est apparue sur Instagram ce mercredi. L'image assortie de l'emoji du verre de vin, c'est sur la chanson La femme de mon ami et ses belles paroles en français que la star américaine a fêté son premier verre de vin depuis 13 ans. La chanson aux tonalités orientales, tube de l'album Chiquita en 1964 et dépeignant une histoire d'amour impossible, n'aura pas manqué de remémorer à la princesse de la pop, ses propres déboires amoureux.

Ce n'est pas exactement le premier clin d'oeil que l'américaine fait à Enrico Macias puisqu'en 2019, elle avait déjà posté une vidéo d'elle, dans sa piscine, écoutant l'artiste français. Victime d'une escroquerie il y a peu, ce dernier avait réagi à cet hommage, en profitant pour inviter la chanteuse à un duo inédit : "C'est quand tu veux Britney pour un duo. Mettez le son."