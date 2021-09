Caroline Receveur : Timide à Venise devant Penélope Cruz et Jessica Chastain, divines

Grâce à la Mostra, Venise devient simultanément capitale du cinéma et de la planète Mode ! Caroline Receveur y a fait une arrivée de star et en a découvert la ferveur lors de son premier tapis rouge. Elle y a surtout croisé les divines Penélope Cruz et Jessica Chastain...

La 78e édition du Festival International du Film de Venise a commencé le 1er septembre. Elle s'est poursuivie samedi soir, avec de nouvelles projections au programme. Penélope Cruz y a réalisé sa deuxième apparition de la semaine pour défendre son autre film en compétition, Competiencia Oficial, dont elle partage à l'affiche avec Antonio Banderas.

Angélique en robe blanche Chanel (collection croisière 2022), Penélope Cruz a ébloui son ami Antonio, lui même venu avec son épouse Nicole Kimpel. Jessica Chastain a eu le même effet sur son partenaire fictif. Sublime dans une robe bustier rouge Versace, l'héroïne de la mini-série Scenes From A Marriage a littéralement hypnotisé Oscar Isaac. Ce dernier, qui interprète son époux dans Scenes From A Marriage, n'est pas parvenu à quitter l'actrice des yeux, ni à garder ses mains pour lui.

Caroline Receveur, elle, a timidement paradé sur le tapis rouge de la Mostra. L'influenceuse et ex-star de télé-réalité française portait un costume et des souliers Giorgio Armani. Également maquillée par Armani Beauty, Caroline a conclu sa soirée à un dîner organisé par la marque italienne.

Elle a partagé les photos souvenirs de sa folle journée sur Instagram. Son mari Hugo Philip les a commentées à l'aide de deux emojis représentant un visage aux yeux en forme de coeur. Pas de doute, monsieur est en admiration !