Céline Dion réapparait enfin : look estival pour la diva qui "profite" des vacances

Avec la pandémie de coronavirus, Céline Dion a été contrainte de revoir complètement son rythme de vie, elle qui était alors en tournée avec son Courage World Tour, reporté à plusieurs reprises. Elle a exceptionnellement pu passer plusieurs mois en famille sur ses terres natales au Québec avant de regagner Las Vegas. Mais, sur les réseaux, elle se faisait discrète dernièrement. She's back !

Ce vendredi 6 août 2021, Céline Dion a donc fait son grand retour sur Instagram avec une photo d'elle rapidement likée par ses milliers d'abonnés ; sa dernière apparition en personne remontait au mois de mai. "L'été n'est pas terminé encore et nous comptons bien en profiter pleinement ! Comment occuperez-vous les prochaines semaines ?", a commenté l'interprète des tubes My Heart Will Go On, Pour que tu m'aimes encore ou S'il suffisait d'aimer. La diva, qui avait opté pour un look estival en robe blanche légère échancrée sur la poitrine signée Robern Wun, des escarpins ouverts en cuir noir de chez Gianvito Rossi et des lunettes de soleil Versace. Un look une nouvelle fois réussi pour la nouvelle icone de mode qui était complété par un élégant sac à main Celine et des boucles d'oreilles Jennifer Fisher.