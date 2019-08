Charlotte Le Bon : chevelure blonde et bikini, l'actrice s'éclate en vacances

Si l'on ignore encore qui mettra Charlotte Le Bon en scène, on sait que la comédienne interprétera le rôle d'une certaine Rose, depuis la ville de Berlin. Dans le casting, à ses côtés, du très très lourd : la grande Helen Mirren, Keira Knightley, Mickey Rourke, Iwan Rheon - vu dans Misfits et dans Game of Thrones - ou encore Dianna Agron - Quinn Fabray dans Glee. Sorti le 8 février 2019 aux Etats-Unis, Berlin, I love you se fait toujours cruellement attendre au sein de nos frontières. Vivement...