Chris Hemsworth papa débordé : Elsa Pataky partage une hilarante photo avec leurs 3 enfants

Chris Hemsworth sera à l'affiche de pas moins de trois films en 2022. En effet, nous le retrouverons dans Escape from the spiderhead de Joseph Kosinski, la suite des aventures de Thor dans Thor : Love and thunder de Taika Waititi et enfin dans le second opus, Tyler Rake 2 de Sam Hargrave. Elsa Pataky quant à elle est au casting du deuxième film de l'australien oscarisé Russell Crowe, Poker Face. Elle y retrouvera notamment Liam Hemsworth, le frère de son mari.