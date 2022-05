Comme Amel Bent, ces 13 personnalités ont été victimes de grossophobie

"À toi grossophobe, ce n'est pas à nous de cacher nos corps, mais à toi de t'habituer à les voir tels qu'ils sont", a écrit Amel Bent ce dimanche 15 mai 2022 sur Instagram. Un message clair posté par la coach de The Voice, après avoir été victime de grossophobie. Dans sa robe moulante à paillettes, signée Louis Vuitton, la superbe artiste, qui vient de donner naissance à son troisième enfant, un petit garçon, n'a pas manqué d'attirer à elle la jalousie de certains aigris grossophobes. Comme Amel Bent, d'autres (trop) nombreuses célébrités ont été victimes de grossophobie.

Il y a Louane Emera, qui comme l'interprète de 1,2,3 ne manque pas de réagir et faire taire ses détracteurs. Sur ce sujet, elle s'est d'ailleurs plus d'une fois exprimée. Souvent victime de grossophobie sur les réseaux sociaux, elle avait fait savoir, dans les pages de Simone: "Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Pourtant, je ne me souviens pas avoir dit un jour que j'étais une mannequin. Je suis une chanteuse".Récemment, elle a de nouveau évoqué son rapport à son corps, avec Marie-Claire. "La maternité m'a permis d'aimer mon corps, bien plus que ce que je l'aimais avant. D'être moins dure avec moi-même, et même de me trouver très forte. Parce qu'il y a quand même un être humain qui est sorti de mon corps ! L'accouchement est un moment si particulier dans la vie", a confié la mère d'Esmée.

Agathe Auproux, Kelly Vedovelli, Magali Vaé...

Comme Amel Bent et Louane, elles sont d'autres nombreuses jeunes femmes à subir les critiques violentes et grossophobes qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Ainsi, Yseult, Valérie Damidot, Vaimalama Chaves, Camille Cerf, Charlotte Gaccio, Ayem Nour, ou encore Magalie Vaé ont évoqué cette grossophobie. "Sur chaque photo, ce sont des commentaires du genre 'ah on mange bien à la cantine'. C'est sans arrêt sur le poids ou la coiffure. Ils trouvent toujours un angle pour attaquer", confiait de son côté Agathe Auproux, quand Kelly Vedovelli, elle a elle aussi reçu un moment des commentaires désobligeants sur son physique.

Des hommes ont aussi été victimes de grossophobie

La chanteuse Adele avait également évoqué le poids des critiques sur son corps au fil des années, notamment avec Oprah Winfrey. "Je suis soit trop grosse, soit trop mince. Soit je suis sexy, soit je ne le suis pas", a-t-elle déclaré. Les femmes ne sont pas les seules ciblées, bien que plus souvent jugées sur leur physique, car certains hommes ont également fait les frais de cette grossophobie, trop présente sur les réseaux. Ainsi, Issa Doumbia ou encore Olympe (The Voice) ont déjà confié en avoir été victimes.