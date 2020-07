Danièle Gilbert et Marion Game complices en présence de Jeanne d'Hauteserre

Cette année, la Fête nationale du 14 juillet a été célébrée d'une manière bien particulière. Pas de défilé pour 2020, crise sanitaire liée au Covid-19 oblige, mais plutôt un rassemblement statique des militaires et un hommage du président de la République Emmanuel Macron aux héros de la nation. Ce jour-là, un autre événement a eu lieu, qui a permis à plusieurs stars de se retrouver.

Il s'agit du déjeuner de l'émission L'Instant de Luxe, diffusée sur Non Stop People et présentée par Jordan De Luxe. Pour l'occasion, l'animateur a choisi d'inviter ses convives à L'Orangerie, un restaurant situé en plein coeur du parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). On y sert essentiellement des galettes et des crêpes. Jordan De Luxe a donc pu en profiter entouré de la célèbre animatrice Danièle Gilbert, de la grande actrice Marion Game, qui campe Huguette dans Scènes de ménages et du chanteur Albert Kassabi, alias Bébert du groupe Les Forbans, accompagné de sa compagne Astrid. Julie Petrone et Luca du restaurant Alfredo Positano, établissement situé dans le 16e arrondissement de Paris, étaient également présents.

Autre invitée prestigieuse : Jeanne d'Hauteserre, la maire du 8e arrondissement de Paris, venue avec son époux. Très souriante sur les photos de la soirée, la femme politique avait quelque chose à célébrer. En effet, elle est maire de l'un des plus chic arrondissements de la capitale depuis 2014... et le 28 juin 2020, elle a été réélue ! La voilà repartie pour un mandat courant jusqu'à 2026. Une bonne nouvelle pour les habitants puisque Jeanne d'Hauteserre a entre autres obtenu des budgets d'investissement conséquents lui permettant d'installer des caméras de vidéosurveillance, rénover les haltes-garderies, crèches, écoles, le gymnase Roquépine et les églises délabrées depuis des années.

Que du beau monde dans l'entourage de Jordan De Luxe. L'animateur pourra d'ailleurs dès la rentrée ajouter à ses amis la bande de Cyril Hanouna. En effet, en septembre, il officiera comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8 !