Danse avec les stars : un membre du gouvernement a refusé de se joindre à l'aventure !

Jonglerait-il aussi bien avec les lois qu'avec les pas chassés ? C'est sans doute ce qu'espérait TF1 en proposant à un membre de l'Elysée de participer à l'émission Danse avec les stars... et pas n'importe lequel ! Celui qui aurait pu évoluer au bras de Fauve Hautot ou Emmanuelle Berne ? Eric Dupond-Moretti, le ministre de la justice, actuel gardien des Sceaux et compagnon de la chanteuse Isabelle Boulay. C'est son grand copain, Philippe Lellouche qui l'a révélé sur RTL, dans On refait la télé, le samedi 26 juin 2021.

Les bras m'en sont tombés

"Avant qu'il soit ministre, mon ami Eric Dupond-Moretti avait laissé supposer qu'il n'aurait rien contre animer une émission de télé du genre Droit de réponse, explique le comédien. Et un jour, il a un coup de fil de TF1 et une nana qui lui dit : 'Bonjour Maître', puisqu'à l'époque il était encore avocat, 'Est-ce que vous voulez bien me rappeler, je sors d'une réunion avec la direction de TF1, on voudrait vous parler'. Donc il rappelle en se disant, 'On va me parler de ça', et là il rappelle la nana et elle lui dit : 'On a pensé à vous pour Danse avec les stars'. Là c'était quand même extraordinaire, c'est-à-dire que les bras m'en sont tombés."

Eric Dupond-Moretti a officiellement rejoint le gouvernement le 6 juillet 2020. Ce qui signifie que la proposition de TF1 ne date pas d'hier. Si le programme devrait signer son retour sur TF1 pour une 11e saison à la rentrée- après une saison impossible liée à la pandémie de Covid-19 -, les téléspectateurs n'auront pas l'occasion de voir le ministre danser une rumba. Ils découvriront, quoiqu'il arrive, une formule un peu différente de celle des années précédentes. La première partie ne sera plus animée que par Camille Combal et les noms des membres du jury restent incertains. Patrick Dupond est décédé le 5 mars 2021, Jean-Marc Généreux a annoncé son départ et Shy'm s'occupe de son tout jeune fils. Selon les rumeurs, Jean-Paul Gaultier pourrait se retrouver derrière le banc des juges et la chanteuse Wejdene et le vidéaste Michou pourraient bien se porter candidat. Une autre version de l'Elysée...