David Beckham balafré : en soirée avec le prince William, il assume !

Le prince William était présent à une soirée organisée par le Sun, tabloïd britannique plutôt véhément à l'encontre de sa belle-soeur Meghan Markle et de son frère Harry, le mardi 14 septembre 2021. Il faisait partie des personnalités conviées au Sun's Who Cares Wins Awards, soirée caritative organisée par le magazine en faveur des personnes en première ligne pendant la crise sanitaire : docteurs, infirmiers, volontaires, chirurgiens, chercheurs et membres d'une association.

Le futur roi d'Angleterre était présent pour défendre le personnel NHS, du National Health Service (équivalent de la Santé Publique en France). Le prince William a également pris le temps de discuter avec des enfants malades et/ou atteints de handicap, comme on peut le voir sur des photos de la soirée. Sur le tapis rouge de l'évènement londonien, qui se tenait au Roundhouse, le mari de Kate Middleton a pu croiser le premier ministre Boris Johnson ou encore un David Beckham balafré au nez, mais radieux au bras de sa maman, Sandra Beckham.

"De par ma propre lutte contre le Covid, j'ai vu de mes propres yeux à quel point notre NHS est efficace. J'ai hâte de rencontrer tous ces vainqueurs en personne, entendre leurs histoires et leur donner mes remerciements personnels", a commenté Boris Johnson auprès du Sun.

Cette soirée du Sun censée aider les professionnels de santé se tient chaque année depuis 2017. Elle a pris toute une autre dimension depuis la crise du Covid-19. Depuis, Kate Middleton et son époux William sont tous les deux devenus ambassadeurs de l'association NHS Workers. La duchesse de Cambridge n'était pas présente mardi.

David et Victoria Beckham avaient également contracté la Covid-19, comme le premier ministre britannique et le prince William. D'autres personnalités comme Rod Stewart et son épouse Penny Lancaster étaient présents mardi.