Denitsa Ikonomova : Nouvelle apparition après son opération, des complications pour remarcher

Denitsa Ikonomova ne s'attendait sans doute pas à terminer l'année de cette manière. Pourtant, c'est bien à l'hôpital qu'on l'a retrouvé en début de semaine. Et pour cause, la quadruple gagnante de Danse avec les stars a eu recours à une opération pour soigner sa jambe blessée. Sur ses réseaux sociaux, elle gardait néanmoins le sourire pour une photo sur laquelle elle apparaissait le genou bandé, dans une attelle.

"Ce n'est pas vraiment le déguisement que j'aurai choisi pour Halloween mais... Rien n'arrive par hasard ! Chaque rencontre, chaque incident, chaque instant a une raison d'être. C'est à nous de les transformer en opportunité", demeurait-elle positive pour sa légende. Et de poursuivre : "J'ai trop tiré sur la corde (littéralement), mais je vais profiter de cette période pour me redécouvrir..."

Quelques jours plus tard, ce jeudi, Denitsa Ikonomova était de retour sur Instagram pour y partager une story. La bonne nouvelle, c'est que la danseuse bulgarienne de 35 ans a été remise sur pied. La mauvaise, c'est qu'elle ne tient pas encore debout toute seule ! En effet, elle doit désormais s'aider quotidiennement de béquilles pour pouvoir se déplacer, et ce pendant un petit moment sans doute. Mais comme le prouve sa vidéo partagée sur la plateforme, la jolie brune n'a rien perdu de sa joie de vivre. Depuis l'Institut Médical Sport Santé, Denitsa s'est même amusée de la situation en prétextant être une athlète qualifiée pour les prochains JO de Paris. "On lâche rien", a-t-elle commenté, toujours très positive. Des images qui ont certainement en rassurer plus d'un ! (Voir notre diaporama).

Rappelons que Denitsa Ikonomova s'est malheureusement blessée alors qu'elle voulait faire un retour en force sur le parquet de Danse avec les stars. Si elle ne participe pas à la saison actuellement en cours, elle avait été invitée à endosser le rôle de juge mystère le temps d'un prime. Et pour l'occasion, elle avait prévu une chorégraphie de haute volée avec son complice François Alu. C'est lors des répétitions que l'accident a eu lieu, après une mauvaise réception suite à un porté.