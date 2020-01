Diane Kruger : Son chéri Norman Reedus torse nu pour son anniversaire

Certains couples respirent tellement le bonheur que voir leur intimité partagée est un vrai plaisir. Bien qu'habituellement discrets, Diane Kruger et Norman Reedus ont profité de l'anniversaire de ce dernier pour poster une photo hilarante.

Le comédien américain a célébré ce lundi 6 janvier 2020 ses 51 ans, l'occasion pour l'Allemande de poster un cliché de sa moitié torse nu. "L'homme dont je rêvais adolescente est juste là. Joyeux anniversaire à l'homme de ma vie", peut-on lire sous la photo. Il faut dire que chaque photo que le couple partage est l'occasion de déclarations enflammées.

En septembre, le héros de la série The Walking Dead s'est autorisé un joli moment d'égarement sur son compte Instagram. Sur une photo, on pouvait voir les deux tourtereaux tirer la langue avec complicité, le visage recouvert d'un masque d'argile en train de sécher. L'actrice, certainement absente du foyer au moment où Norman a posté cette photo, s'était fendue d'une réponse languissante : "Tu me manques tellement."

Amoureux depuis l'année 2016, Diane Kruger et Norman Reedus se sont rencontrés au travail. Sur le tournage du film Sky, dans lequel ils partagent une relation très compliquée, les acteurs ont décidé de ne plus se quitter. Le 2 novembre 2018, le couple a accueilli une petite fille : un second enfant pour le papa – qui a eu un fils, Mingus Lucien, 18 ans, avec le mannequin Helena Christensen, un premier pour la maman... et très probablement le dernier !

Avant de former un beau duo romantique, Diane Kruger a vécu dix ans avec le fameux Pacey de Dawson, Joshua Jackson, jusqu'en 2016. Avant cela, elle avait été mariée à Guillaume Canet, de 2001 à 2006.