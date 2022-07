Disparition de Delphine Jubillar : Cédric a manipulé sa propre mère, elle a menti pour lui !

Cédric Jubillar a rencontré Delphine Aussaguel dans leur jeunesse, puis le jeune homme l'a demandé en mariage en 2011 pour l'épouser deux ans plus tard. Deux enfants sont nés de cette union, Louis, 7 ans et Elyah, 3 ans. Mais le tableau s'est fissuré au fil des années marquées par les addictions comme les jeux en ligne et le cannabis qui font que l'époux Jubillar dilapide l'argent du foyer. La maison de leur rêve se transforme en chantier permanant et le comportement provocateur et agressif de Cédric est souvent relaté par leur entourage. Ce qui amène à l'été 2020, quand Delphine décide d'annoncer son intention de divorcer. Entre volonté de la reconquérir et espionnage conjugal, Cédric aurait même impliqué sa propre mère, avec laquelle il est très proche, dans ses problèmes de couple.

Dans le documentaire diffusé sur BFMTV Pour le meilleur et pour le pire, Jessica Chefaroudi, avocate de la mère de Cédric Jubillar, Nadina, a été prise à part dans le couple que formait son fils avec la disparue du Tarn. En effet, il l'a surveillait à travers une application de géolocalisation qu'il avait installé sur le téléphone de sa femme, arguant que "si elle a un amant, je lui mettrais à l'envers..." Sauf que la trentenaire a découvert qu'elle était traquée comme l'explique la femme de loi : "Elle a reçu une notification l'avertissant de tout ça. C'est à ce moment là que Cédric a demandé à sa mère de dire que c'était elle qui avait mis ça en place. ce qu'elle a fait. Elle a simplement voulu comme beaucoup de mères couvrir son fils sur une bêtise que son fils aurait fait..."

Si en premier lieu, Nadine avait défendu son fils des accusations qui le présentent comme le coupable idéal, elle a été chamboulée par les éléments de l'enquête que lui ont exposé les gendarmes. C'est ce qui a été rapporté par le journaliste et auteur du livre Le Mystère Jubillar, Ronan Folgoas. Il a eu l'occasion de la rencontrer : "Cédric c'est Mon fils, avec un M majuscule." À fleur de peau quand elle parle de sa relation avec le premier de ses trois enfants, elle a été brisée par ce que les enquêteurs lui ont révélé six mois après la disparition de sa belle-fille Delphine : "Elle en est ressortie complètement chavirée. Comme elle me l'expliquera quelques jours plus tard, elle commence à croire que son fils est peut-être coupable du meurtre de sa femme."