Disparition de Delphine Jubillar : Cédric a menti, la preuve !

Reconstruire la nuit du 15 au 16 décembre 2020 durant laquelle Delphine Jubillar a disparu, c'est ce que les enquêteurs font depuis un an et demi. Les preuves concrètes manquent puisqu'aucune scène de crime n'a été retrouvée mais différents témoignages suscitent beaucoup d'interrogations. Parmi ceux-ci, la parole d'une amie de l'infirmière du Tarn. La Dépêche du Midi avait rapporté ses propos et notamment le fait que son mari et principal suspect dans l'affaire a menti.

En détention provisoire pour homicide par conjoint, Cédric Jubillar a rapidement questionné sur son comportement et ses dires. Le témoignage d'une amie du couple ne joue pas en sa faveur, même si cette dernière n'accable pas le peintre-plaquiste de 34 ans : "Je suis arrivée dans la maison en début d'après-midi, à Cagnac-les-Mines. Cédric était avec un ami du lotissement. J'ai été surprise par le désordre qui régnait dans cette maison. Il y avait beaucoup de poussière et on ne pouvait plus poser un verre sur la table. Delphine était très ordonnée et avait l'habitude de bien tenir sa maison. Ce désordre ne lui ressemblait pas. Au cours de la conversation, j'ai demandé à Cédric si Delphine n'était pas partie avec quelqu'un, une connaissance, un copain ? J'ignorais à ce moment-là leur projet de séparation. Cédric m'a répondu qu'elle n'avait pas d'amant, pas à sa connaissance. Rétrospectivement, je sais qu'il m'a menti puisqu'il était au courant."

En effet, il savait pertinemment que sa femme avait un amant. Selon les explications recueillies et répétées par Marco, son ancien voisin de cellule, le dernier soir où Delphine Jubillar a été vue vivante, Cédric serait allé la rejoindre pour récupérer son chargeur de téléphone mais aurait alors "pété un câble" en voyant son épouse plongée dans son téléphone. Il aurait d'abord vu un message de l'amant de sa femme avec qui elle textotait, relate le codétenu. Il a pris son téléphone des mains et a vu les messages. "C'est ça qui l'a fait vriller", indique l'ex-codétenu. Depuis des mois, le couple Jubillar battait de l'aile et son épouse avait rencontré un autre homme avec qui il y a eu un véritable coup de foudre. Les amants espéraient s'installer ensemble après les fêtes de fin d'années.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.