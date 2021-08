Disparition de Delphine Jubillar : qui est Simon, ce père célibataire qui intéresse les enquêteurs ?

Avant que Cédric Jubillar soit mis en examen et incarcéré provisoirement pour "homicide par conjoint", d'autres pistes avaient été approfondies par les enquêteurs. Les gendarmes de la section de recherches de Toulouse s'étaient un temps intéressés à Simon (dont le prénom a été changé), un père célibataire de 33 ans en formation professionnelle qu'ils ont auditionné à trois reprises.

Ces auditions font suite à celle d'une mère de famille de Cagnac-les-Mines - commune du Tarn où résidaient les Jubillar -, qui décrivait un homme "très insistant et très intrusif" au point d'inquiéter Delphine Jubillar, née Aussaguel. Ils faisaient partie du même groupe Messenger d'une quinzaine de parents d'élèves. Cette amie de l'infirmière citait cette soirée d'anniversaire, où il s'était montré très entreprenant, ayant connaissance de son projet de séparation avec le père de ses enfants. De quoi le pousser à organiser l'enlèvement de Delphine Jubillar et éventuellement lui ôter la vie ? Les gendarmes, peu convaincus par cette version, décident malgré tout d'éclaircir l'affaire.

Simon, ex-ouvrier dans le forage et bientôt peintre industriel, dit avoir été "victime d'une dénonciation mensongère" et assure n'avoir "jamais dragué Delphine". "Je me suis jamais approché d'elle et d'ailleurs, je n'ai jamais eu son numéro de téléphone. Lors de la soirée d'anniversaire en question, début octobre, j'étais présent avec mon fils et nous avons quitté les lieux vers 22h30. Delphine est restée un peu plus longtemps, d'après ce qu'on m'a dit. Au total, j'ai passé deux ou trois minutes à proximité d'elle, c'est le grand maximum", avait-il assuré aux enquêteurs, comme le rapportait Le Parisien.