Edouard Philippe : Son fils Anatole a quitté la maison, "il ne reviendra pas..."

Edouard Philippe le sait : s'il se lance dans la course à la présidentielle, il lui sera impossible de continuer à garder dans l'ombre son clan. L'ancien Premier ministre de 50 ans, issu des rangs de la droite, est un homme marié et père de trois enfants. Mais il refuse de trop en dire sur sa famille. Pour la biographie La vérité sur Edouard Philippe (Robert Laffont), signée Tugdual Denis, il a levé (un peu) le voile. Le magazine Gala en relate quelques extraits.

Depuis le début des années 2000, Edouard Philippe mène une riche carrière politique après, comme tant d'autres élus, avoir fait un crochet par le droit. Une vie professionnelle qui l'éloigne régulièrement du domicile et de sa famille... "Son couple et l'éducation de ses enfants laissent place à l'autonomie. Les aînés sont restés parfois seuls au Havre dès leurs 13 et 11 ans", raconte ainsi le journaliste Tugdual Denis, qui a récolté les confidences de l'ancien locataire de Matignon. "C'est tôt, hein ?", ne manque pas de souligner lui-même le père de trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah, nés de son mariage avec Édith Chabre.

Edouard Philippe, qui s'est imposé comme rituel d'effectuer un séjour en Italie, en tête-à-tête avec chacun de ses enfants une fois son dixième anniversaire arrivé, regrette évidemment de ne pas les voir plus souvent. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant ! "Anatole, l'aîné, a eu 18 ans cette année. Il est parti étudier à Edimbourg", précise l'auteur. Ce qui chagrine l'ancien Premier ministre - retourné au Havre alors que son clan est resté à Paris ! - qui ajoute : "Penser qu'en août il n'est plus là. Qu'il ne reviendra pas. Juste, il s'en va !"

Alors, quand il a un moment à leur accorder, Edouard Philippe en profite et demande de laisser les portables dans la poche. Il essaye d'aller avec eux au cinéma, "une casquette vissée sur la tête pour préserver son anonymat", et aime regarder en famille des séries. Et, quand il était le leader du gouvernement, il prenait quelques heures le week-end pour les emmener à Souzy-la-Briche "où les Premiers ministres français disposent d'un charmant petit château de villégiature." Aujourd'hui, les moments familiaux vont se raréfier, surtout si l'Elysée le tente...

Gala, édition du 9 septembre 2021.