Emmanuelle Béart et son ex Michaël Cohen : photos festives de leur "petit" dernier Surafel, qui souffle sa 14e bougie

14 ans déjà... C'est l'âge que vient d'atteindre le fils d'Emmanuelle Béart et de Michaël Cohen. Les deux artistes, désormais séparés, ont célébré ce grand jour pour leur grand garçon Surafel ce 13 mars 2023. La comédienne française a ainsi dévoilé de tendres photos de son enfant qui a soufflé sa quatorzième bougie en story Instagram sur ce qui a tout l'air d'être un savoureux et généreux tiramisu. "Happy You to Our Little One" (Joyeux anniversaire à notre petit) a écrit en légende la star française. Looké tel un adolescent, bonnet vissé sur la tête, chaîne apparente et t-shirt floqué, il a passé un nouveau cap entouré de ses proches.

De son côté, Michaël Cohen a partagé une publication avec une émouvante légende de papa qui voit son fiston grandir, à l'aide d'une tendre photo de tournage : "Souvenir backstage... Entre deux prises, mon petit gars me sautait dans les bras. Il me donnait de la force et de la joie. Il était la mascotte de mes copines du Paradis. J'aime cette photo. Ce moment. Aujourd'hui, il a 14 ans. C'est plus compliqué de le porter mais il me procure toujours autant de joies et de force. Joyeux anniversaire." L'acteur et réalisateur ne cache pas son émotion face au temps qui passe et à son bébé devenu grand.