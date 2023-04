Estelle Lefébure en robe de mariée à manches bouffantes : splendide avec son ex David Hallyday, père de ses filles

Estelle Lefébure est pleine de surprises. Le mannequin phare des années 90 ne se contente pas d'exposer sa beauté pour de grandes marques de mode ou de cosmétiques. Quand elle ne prodigue pas ses conseils de méditation et de bien-être au travers de sa méthode Orahe, Estelle Lefébure se mue en comédienne. Elle a d'ailleurs pris part à la nouvelle saison de la série policière à succès Léo Mattei, portée par Jean-Luc Reichmann. Un talent qu'elle n'avait pas encore développé du temps de son mariage avec David Hallyday.

Le 15 septembre 1989, Estelle Lefébure et David Hallyday se disaient 'oui' à la mairie de Freneuse-sur-Risle en Normandie avant une cérémonie religieuse à l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville. Lui dans un élégant costume cravate gris, une boutonnière de fleurs blanches placée sur la poche, elle somptueuse dans une magnifique robe de mariée en dentelle aux manches bouffantes. Pour l'occasion, elle s'était parée d'un joli voile et de son plus beau sourire, symbole de tout le bonheur que cette journée représentait pour elle. C'est d'ailleurs devant un parterre d'invités tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Adeline Blondieau notamment qu'ils ont uni leurs destins.

Ensemble, Estelle Lefébure et David Hallyday ont eu deux filles : Ilona, née le 17 mai 1995 et Emma, venue agrandir la famille le 13 septembre 1997. Malgré tout l'amour qu'il ont pu se porter, Estelle et David ont fini par divorcer en février 2001. Une rupture qui n'a en rien entamé leur amitié. Malgré la séparation, les deux ex sont restés complices et soudés. Une proximité et une relation sans égale que l'on a notamment pu constater lors de l'hommage populaire à Johnny Hallyday en l'église de la Madeleine.

Chacun sa vie

Ils ont d'ailleurs chacun refait leur vie depuis. Estelle Lefébure a été mariée à l'animateur Arthur avant d'avoir une relation avec le restaurateur Pascal Ramette, avec qui elle a un fils, Giuliano, 12 ans. David Hallyday est quant à lui en couple avec Alexandra Pastor, qu'il a épousée en 2004 et avec qui il a aussi agrandi son clan puisqu'ils sont devenus les parents de Cameron, aujourd'hui âgé de 18 ans.