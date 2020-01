Eva Longoria : Divine sur le tapis rouge, elle se confie sur sa vie de famille

Eva Longoria a illuminé Hollywood ce samedi 18 janvier 2020 au soir. Présente sur le tapis rouge de la cérémonie des Producers Guild Awards au Hollywood Palladium, la star de 44 ans a fait un effet incroyable dans sa robe dorée.

Décolleté ultraplongeant, taille ceinturée, volants et manches bouffantes, la robe de la star de Desparate Housewives n'a pas laissé indifférent. D'ailleurs, l'actrice elle-même en avait parlé dans ses stories Instagram quelques jours auparavant. Excitée, Eva Longoria avait dit qu'elle avait "hâte de voir cette robe" dont elle est "tellement amoureuse". Elle est signée Teresa Helbig.

Interviewée par E! News ce soir-là, Eva Longoria a donné des nouvelles de son fils Santiago "Santi" Enrique. "Il est incroyable, déclare-t-elle, il est vraiment super. C'est un bon dormeur, un bon mangeur, un bon voyageur. C'est juste un super enfant. J'ai vraiment eu de la chance. Je crois que Dieu s'est dit 'c'est le seul moyen pour que tu t'en sortes'".

Le bonheur d'Eva Longoria en famille dure depuis un peu plus d'un an et demi, quand elle et son mari ont accueilli leur fils. Très fusionnelle, Eva Longoria emmène son petit garçon partout avec elle, comme récemment où ils ont voyagé jusqu'à Paris pour la Fashion Week. José "Pepe" Bastón, un homme d'affaires mexicain, et l'actrice sont mariés depuis le 21 mai 2016. Lui est déjà papa de trois enfants nés d'un précédent mariage.

Eva Longoria, vue l'an dernier au cinéma dans Dora et la Cité perdue, a enfin pu afficher son corps dans sa robe scintillante. Sur Instagram, elle avait montré à plusieurs reprises les intenses efforts qu'elle avait dû fournir après son accouchement pour retrouver sa ligne d'avant sa grossesse.