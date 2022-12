Flavie Flament divorcée : clin d'oeil à son ex-mari qui n'est pas Benjamin Castaldi !

Très discrète sur sa vie privée, Flavie Flament profite tout de même de certaines occasions exceptionnelles pour évoquer sa petite famille et notamment ses deux fils, Antoine et Enzo. Si le second (âgé de 18 ans) est issu de sa relation avec Benjamin Castaldi, le premier est le fruit de ses amours avec Bernard Flament, avec qui elle a entretenu une idylle au cours des années 1990.

Le vendredi 23 décembre 2022, la célèbre animatrice fêtait le 27e anniversaire de son fils aîné. Pour l'occasion, elle s'est emparée de son compte Instagram et a posté plusieurs photos de son premier né qui a désormais bien grandi. Émue et fière, Flavie Flament a tenu à lui adresser un petit hommage de maman louve. "Voici le meilleur fils de la Terre et c'est moi qui l'ai fait !!!", a-t-elle écrit en légende de son post. Sur la série de clichés en noir et blanc, on peut apercevoir le jeune homme dans plusieurs situations. Dans les bras de sa mère, en train de prendre des photos ou bien simplement en train de poser face à la caméra, Antoine Flament fait indéniablement la fierté de sa maman.