Frédéric Diefenthal papa aux anges : adorable photo avec son fils, week-end à la plage

Solahn est le troisième enfant de Frédéric Diefenthal, né de sa relation avec Stéphanie. L'ex-inspecteur de la saga Taxi a un autre fils, Gabriel (16 ans, né de son mariage à Gwendoline Hamon) et une fille, dont le prénom et l'âge sont toujours inconnus. Frédéric Diefenthal a posté une rare photo de sa cadette le 25 novembre 2020, date de la journée contre les violences faites aux femmes.

"Pour que nos petites filles gardent leur sourire une fois devenues des jeunes femmes, des femmes, des mères, RESPECTONS les et PROTÉGEONS les, suppliait-il. Montrons l'exemple à nos garçons, pour qu'ils sachent estimer et aimer les femmes. Apprenons leur la tendresse, l'écoute et la considération", écrivait-il en légende de sa publication. Tendresse, écoute et considération, Frédéric Diefenthal les applique dans sa relation avec Stéphanie. Les deux amoureux sont en couple depuis 2016 et se montrent régulièrement sur les réseaux sociaux. La jeune femme ne les utilise pas, ce qui n'empêche pas Frédéric de lui écrire des mots doux.

Frédéric Diefenthal a également été en couple avec Claire Keim. Les deux comédiens se sont rencontrés en 1999 sur le plateau de tournage d'un épisode de la série Le juge est une femme. Leur romance a pris fin en 2001. Claire Keim a aussi retrouvé l'amour et fondé une famille de son côté, avec l'ancien footballeur Bixente Lizarazu.