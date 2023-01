Gaspard Ulliel : Sa romance avec une chanteuse très connue, elle ne l'a jamais oublié

Déjà un an que Gaspard Ulliel nous a brutalement quittés, mort après un accident de ski alors qu'il se trouvait à la montagne à la station de La Rosière en Savoie, où il passait quelques jours de vacances avec son ex-compagne Gaëlle Pietri et leur fils, Orso, âgé de 6 ans. À la suite de son décès, les hommages se sont multipliés et toutes les personnes qui ont fait partie de sa vie ont manifesté leur choc et leur tristesse. Cécile Cassel l'a elle aussi fait avec un message sobre, elle qui a été en couple de 2005 à 2007 avec l'inoubliable et charismatique acteur.

Gaspard Ulliel et Cécile Cassel avaient posé ensemble avec beaucoup de glamour lors de la cérémonie des César en 2006, un an après la consécration de son amoureux en tant que meilleur espoir masculin dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Cependant, leur idylle a pris fin deux ans plus tard. Durant cette période, l'artiste et demi-soeur de Vincent Cassel avait multiplié les sorties et poses romantiques avec lui.

De la difficulté de s'aimer quand on fait un métier qui submerge

L'égérie Bleu de Chanel avait évoqué avec la pudeur qu'on lui connaissait et sans citer de nom la difficulté de mener des relations amoureuses quand on est tous deux acteurs dans les colonnes de Marie Claire : "En amour, lorsqu'on fait ce métier, tout est ou tout blanc ou tout noir, avait-il déclaré. Entre deux films, on est très disponible. Puis soudain on s'engouffre dans une nouvelle aventure, et c'est comme si on mettait sa vie en suspens. Le soir, on n'est plus vraiment là. Je ne vis plus avec une comédienne."

C'est aussi avec délicatesse que celle qui s'épanouit désormais dans la musique avec le pseudo Hollysiz s'était exprimée sur la complexité des relations de couple pour des comédiens. "Le problème avec les acteurs, c'est qu'ils sont dans la séduction et qu'ils ont du mal avec leur part féminine. Pour moi, les acteurs sont les plus grandes actrices qui soient. Et deux actrices dans la même maison, c'est trop. Il faut équilibrer je crois", disait-elle dans Biba en 2013.

Des ex très pudiques

Après cette idylle, Gaspard Ulliel a succombé au charme de Jordan Crantelle, déjà consultante dans le milieu de la mode et aujourd'hui amoureuse de Ben Attal, fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Puis, il a fondé une famille avec la mannequin Gaëlle Pietri, qu'il a fréquenté de 2013 et 2020. Suite à des confusions, cette dernière a précisé que le comédien ne "partageait la vie de personne" au moment du drame. De son côté, Cécile Cassel n'a jamais officialisé de relation avec quiconque depuis.