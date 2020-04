Grey's Anatomy, le départ d'Alex Karev : la productrice répond aux critiques

Coup de tonnerre dans la dernière saison de Grey's Anatomy. Après avoir dû faire face aux départs de nombreux personnages emblématiques de la fiction médicale, les fans ont constaté avec regret qu'Alex Karev tirait à son tour sa révérence. Interprété par Justin Chambers, il faisait partie du casting depuis le lancement de la série en 2005. Pour ne rien arranger, son départ a été quelque peu brutal et a pris tout le monde au dépourvu. ATTENTION, SPOILERS !

En effet, les scénaristes de Grey's Anatomy ont décidé de l'évincer des intrigues en lui faisant rejoindre son premier amour, Izzie (jouée par Katherine Heigl à l'époque), laquelle a secrètement eu ses enfants grâce aux embryons congelés au début de leur mariage. Après avoir découvert qu'il était père, Alex a donc quitté soudainement Seattle, sans dire au revoir à personne, ni même à sa femme Jo. Le docteur a simplement laissé des lettres à tous ses proches, laissant ainsi derrière lui un grand vide au Grey-Sloan Memorial. Tout au long de cet épisode, ni Justin Chambers ni Katherine Heigl ne sont apparus à l'écran et aucun d'eux ne devrait faire son retour dans Grey's Anatomy.

Il n'y avait que trois choix possibles

Si Justin Chambers avait annoncé son départ en janvier dernier, personne ne s'attendait à un tel dénouement pour son personnage et nombre de fans ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Lors d'une interview accordée au site américain TV Line, la showrunneuse Krista Vernoff a enfin rendu des comptes. "En fin de compte, il n'y avait que trois choix possibles. Tuer Alex hors caméra ; faire en sorte qu'Alex soit vivant, habite toujours à Seattle et soit marié à Jo, mais qu'on ne le voie jamais à l'écran ; ou alors, le réunir avec Izzie", a-t-elle indiqué. Après s'être réunie avec toute l'équipe, c'est donc pour le dernier choix qu'elle a opté, et elle l'assume : "Tuer Alex aurait été cruel envers tout le monde, en particulier envers Meredith et Jo. Il aurait été impossible de ne pas faire subir à ces personnages un deuil permanent et déchirant si nous avions tué Alex hors caméra (...) Certains fans étaient contrariés qu'Alex ait quitté Jo pour être avec Izzie. Mais je me battrais très fort contre quiconque essaierait de me dire que les fans n'auraient pas été aussi, voire plus contrariés si j'avais tué Alex Karev hors caméra."

D'autant plus que, suite à l'inévitable départ de Justin Chambers, il a fallu rester cohérent pour la suite de la série, notamment vis-à-vis de Camilla Luddington, l'actrice qui campe son épouse dans la fiction médicale : "Ce n'était pas juste pour elle de la garder mariée à un personnage qui n'était pas à l'écran. Cela aurait absolument éliminé la possibilité pour elle de jouer tant d'autres choses." Krista Vernoff tente désormais de se rattraper en misant sur Richard Flood (vu dans les séries Crossing Lines, Red Rock ou encore Shameless) qui incarne le docteur Cormac Hayes, le nouveau chef de service pédiatrique.