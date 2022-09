Gwyneth Paltrow entièrement nue : pour ses 50 ans, l'actrice se déshabille entièrement !

On vous prévient tout de suite : Gwyneth Paltrow ne fête pas son anniversaire comme tout le monde ! Alors que la plupart des gens font simplement la fête avec leurs amis et soufflent leurs bougies, l'actrice préfère en effet poser nue sur son compte Instagram, la moitié du corps peinte en doré... Un choix qui peut surprendre mais qu'elle explique parfaitement en légende : alors qu'elle passe un cap important, son 50ème anniversaire, il est important pour elle de montrer qu'elle accepte les imperfections de l'âge et du temps sur son corps.

"Je me sens tellement bien à 50 ans, et cela a vraiment à voir avec l'énergie que je mets à accepter les choses et l'optimisme que je m'impose", a-t-elle notamment révélé. "Il s'agit vraiment d'un regard féminin, et d'un sentiment de plaisir". Et cela se voit : la nouvelle quinquagénaire resplendit sous la peinture dorée, les endroits intimes cachés de ses mains, alors que les courbes parfaites de son corps sont bien dessinées.