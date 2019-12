Hélène Ségara : Première soirée depuis la mort de son père

La fine fleur de l'industrie musicale, des personnalités, des têtes couronnées... On ne pouvait pas faire meilleure guest-list. Quelques chanceux se rappelleront pendant un moment de la soirée qui se tenait au Cercle Interallié, rue Faubourg Saint-Honoré, à Paris, pour la 43e édition des Best Awards. Comme chaque année, Massimo Gargia récompensait les hommes et les femmes les plus élégants, par leur allure mais aussi par leurs activités.

On pouvait effectivement compter sur le roi des nuits parisiennes pour élaborer une somptueuse liste d'invités. On retrouvait par exemple Chantal Goya, Anne Roumanoff, le créateur Jean-Claude Jitrois ou même encore Orlando, petit frère de Dalida. Tex n'aurait raté cette soirée pour rien au monde, lui qui était venu avec sa compagne Béatrice. Géraldine Danon et son mari Philippe Poupon étaient de la partie, tout comme Philippe Harel et sa femme, Sylvie Bourgeois. Hélène Ségara était d'ailleurs présente. C'était la première fois qu'elle se rendait à une soirée depuis le décès de son père, Bernardo Rizzo, survenu en septembre dernier.

La princesse Maria del Pilar Murat et sa fille Isabel Brun, la princesse Maria Pia Ruspoli et sa fille la princesse Giacinta Ruspoli, Hélène de Yougoslavie, la Princesse Tania de Bourbon, le prince Louis de Luxembourg et sa fiancée, la princesse Tania de Bourbon Parme, formaient un important contingent de têtes couronnées.

L'écrivain Henry-Jean Servat, l'acteur Mario Adorf et sa femme Monique, le maître joailler Edouard Nahum, Monique Raimond, le décorateur d'intérieur Vincent Darré : tant de belles professions étaient représentées ce dimanche 8 décembre 2019. On pouvait même compter sur la présence remarquée de certains danseurs et candidats de Danse avec les stars (TF1) dont Maxime Dereymez, Katrina Patchett ou encore le finaliste de la saison 10, Ladji Doucouré.

Lamia Khashoggi, Plamen Roussev, Caroline Barclay, ancienne épouse d'Eddie Barclay, Hermine de Clermont-Tonnerre, la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara, le mannequin Marina Majoie, la créatrice de mode Marie Beltrami étaient également présents pour cette soirée tout en élégance.