Izia Higelin, Flavie Flament et JoeyStarr se retrouvent pour "La Belle Époque"

L'avant-première du film La Belle Époque réalisé par Nicolas Bedos (39 ans) a été organisée au Gaumont Capucines le 17 octobre 2019. De nombreux amis de l'acteur sont venus découvrir son nouveau chef d'oeuvre en tant que réalisateur. Flavie Flament, Axelle Laffont, Izia Higelin, Laurence Roustandjee ou encore Ophélie Meunier figuraient parmi les invités.

Bien sûr, les acteurs principaux du long métrage ont également posé lors de cet événement : Guillaume Canet, Daniel Auteuil, Fanny Ardant et Dora Tillier. Très complice, le couple formé par Nicolas Bedos et l'ancienne miss météo de Canal+ a fait le show sur le tapis rouge. Une relation passionnelle qu'expliquait le metteur en scène en 2017 dans les colonnes de Paris Match : "Cet amour, le nôtre, possède, il me semble, un caractère irréversible." À voir leurs regards, leur amour ne semble effectivement pas près de s'éteindre.

Après l'avant-première, tous les invités se sont retrouvés à l'after party au Club Haussmann à Paris. Venu avec sa mère, Guillaume Canet était également accompagné de JoeyStarr. De nombreux couples ont fait la fête comme Laurence Roustandjee et son compagnon Philippe Vignola, Dave et Patrick Loiseau ou encore l'écrivaine Victoria Bedos (enceinte) et son chéri Romain Battisti.