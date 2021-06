Jean Imbert bouleversé : le chef annonce avoir pris une difficile décision...

Vous rêvez de manger au moins une fois chez Jean Imbert ? Alors dépêchez-vous de réserver car le chef vient d'annoncer avoir pris une dure décision : fermer son restaurant Mamie, dans le 16e arrondissement de Paris. Un concept qu'il ne veut plus poursuivre depuis le récent décès de sa grand-mère adorée.

C'est sur son compte Instagram, lundi 21 juin 2021, que Jean Imbert a annoncé la triste nouvelle à ses abonnés. Postant une photo de lui en compagnie de sa grand-mère, il écrit en légende : "J'ai décidé d'arrêter le restaurant que j'ai ouvert avec ma mamie. Je vais faire une série de 10 derniers services à partir de ce jeudi [24 juin, NDLR] et serai en cuisine pour lui rendre un dernier hommage, dans cette cuisine où je suis depuis que j'ai 22 ans. Je suis trop nostalgique dans ce lieu depuis que Mamie est partie cet hiver." Auparavant, l'établissement s'appelait L'Acajou. Peu importe le concept et le nom, Jean Imbert a toujours trouvé de fidèles clients pour ses tables et a accueilli une flopée de stars au fil des années, de Marion Cotillard à Johnny Hallyday en passant par Pharrell Williams...

Bien qu'il ne veuille plus continuer l'aventure Mamie, l'ancien gagnant de Top Chef ajoute : "Je continuerai sûrement à faire vivre sa cuisine, mais pas dans ce concept que je préfère garder dans mon coeur. Aussi, garder le souvenir de quelque chose d'incroyable que j'ai partagé avec elle, où pendant un an jamais une place n'a été libre dans ce restaurant où je ne cuisinais que ses plats. Voilà, beaucoup d'émotions, peut-être des regrets mais je sais surtout la chance que j'ai eu de partager cela avec elle."