Jean-Paul Rouve : Son fils de 16 ans, dont le prénom est très original, est déjà un grand artiste !

Les Cadors, film qui vient de sortir dans les salles de cinéma ce mercredi 11 janvier, c'est l'histoire de deux frères que tout oppose, à savoir Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Un film présenté cet été au Festival d'Angoulême et réalisé par Julien Guetta et Jean-Paul Rouve. Ce dernier que l'on retrouve également à l'écran puisqu'il incarne l'un des deux personnages aux côtés de Michel Blanc. L'occasion d'évoquer son fils de 16 ans, né de son ancienne relation avec la célèbre femme de lettres Bénédicte Martin. Un enfant qui possède notamment un prénom original, puisqu'il s'appelle Clotaire.

Ça fait partie de mon inconscient

Il s'agit, de la part de la star des Tuches, d'un clin d'oeil aux récits du Petit Nicolas dont il se passionne depuis sa tendre enfance, puisque l'un des personnages de l'oeuvre porte ce prénom. Mais "Pas que", précisait-il à Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de l'émission C à Vous en octobre 2021, alors qu'il faisait la promotion du Trésor du Petit Nicolas, film dans lequel il donne la réplique à Audrey Lamy. "Mais c'est vrai que ça fait partie de mon inconscient, mon univers, Goscinny (René Goscinny, auteur du Petit Nicolas, ndlr). Enormément. J'ai beaucoup d'admiration pour lui", ajoutait-il.

A noter que son fils Clotaire, qui avait participé en mars 2019 au tournage de l'émission Burger Quizz, montrant ainsi son visage, semble également avoir une fibre artistique, tout comme son papa. Mais lui s'intéresse plutôt au dessin. Il détient notamment un compte Instagram, sous le pseudonyme de pencil_clot, sur lequel il publie ses croquis qui sont inspirés de l'univers des Mangas (bandes-dessinées japonaises).