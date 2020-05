Jean-Pierre Pernaut victime d'un complot ? Nathalie Marquay s'agace et réplique

Nathalie Marquay en a assez des rumeurs. Elle a donc pris son téléphone et a appelé Cyril Hanouna pendant son émission diffusée en direct pour livrer sa vérité. La femme Jean-Pierre Pernaut ne supporte plus que l'on dise que son mari a été sanctionné ou écarté par TF1 du journal télévisé.

Mardi 12 mai 2020, dans l'émission Touche pas à mon poste, l'ex-Miss France a tenu à intervenir après que Raymond, chroniqueur qui n'a pas la langue dans sa poche, a laissé entendre que le roi du JT avait peut-être été "sanctionné" par sa chaîne à cause de ses nombreux coups de gueule contre la façon dont le gouvernement a géré la crise du coronavirus – on se rappelle encore de sa petite sortie sur les masques. Beaucoup de téléspectateurs s'attendaient en effet à voir JPP revenir sur le plateau de TF1 à la date symbolique du 11 mai, celle du déconfinement. Mais c'est toujours Jacques Legros qui présente le JT et Jean-Pierre Pernault continue d'animer sa pastille présentée depuis chez lui.

Lassée d'entendre que le non-retour de son mari à la présentation du 13h serait une sanction, Nathalie Marquay a donc décroché son téléphone pour déclarer : "Il n'y a pas de complot ! Arrêtez de dire qu'il y a des complots, j'en ai marre d'entendre ça, il n'y a pas de complot. Il va très très bien. (...) Je te rassure qu'il revient sur TF1 et vraiment, TF1 sont vraiment très très sympa d'être d'accord avec nous, de le mettre en confinement avec moi". Rappelons que le journaliste qui a soufflé ses 70 bougies le 8 avril dernier a fait face il y a un an et demi à un cancer de la prostate. Prudence donc...

Il y a quelques jours, Le Parisien avait justement fait des révélations sur le retour de Jean-Pierre Pernaut à l'antenne, révélant qu'une décision aurait été prise d'un commun accord entre le roi de l'info du midi et Thierry Thuillier, le directeur de l'information de la Une. Selon une source, un retour serait possible en juin.