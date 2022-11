Jenifer : "J'étais un zombie", cette vidéo dossier qu'elle n'assume pas, elle a bien changé depuis !

Le 12 janvier 2002, Jenifer faisait sensation en remportant la toute première édition de la Star Academy, émission qui est d'ailleurs de retour sur TF1 cette année. Un événement qui avait changé son destin, puisqu'elle était rapidement devenue une star de la chanson française, grâce à ses tubes comme Au Soleil, sorti l'année de son sacre, ou Ma révolution, titre phare de son album Le Passage en 2004. Sans oublier ses nombreuses distinctions, dont son prix aux NRJ Music Awards de 2003 en tant que révélation francophone de l'année.

Mais le fait d'avoir remporté la première édition de la Star Academy n'a pas été si simple que cela à gérer pour l'artiste originaire de Nice, qui ne s'est pas forcément sentie légitime de gagner ce concours. "Je me souviens encore de tous les conseils d'Armande et de Raphaëlle Ricci. Je m'en souviendrai toute ma vie. Kamel [Ouali], il a fait en sorte que je me désinhibe. J'ai eu un sentiment de culpabilité pendant longtemps. Je me suis dit : 'Pourquoi moi et pas une autre ?' Et puis je voyais beaucoup de talents autour de moi. J'avais un sentiment d'imposteur", expliquait-elle le 29 octobre dernier dans 50'Inside.

J'étais toute seule

Une autocritique qui peut paraître démesurée pour certains, à l'image de celle qu'elle vient d'émettre ce mercredi 16 novembre sur le plateau de C à Vous, alors qu'elle visionnait des archives d'elle remontant au lendemain de son succès à la Star Academy, qui a déjà 20 ans. "J'étais un zombie !", a-t-elle jugé, avant d'affirmer que cette vidéo en question est "exactement le reflet de l'humeur" qu'elle avait à ce moment-là, alors qu'elle venait de passer plusieurs semaines de compétition à l'écart de toute interaction sociale, si ce n'est avec les autres candidats, elle qui avait "l'habitude de vivre en communauté avec des copains...".

À noter que, si elle a changé physiquement depuis, sa carrière continue actuellement de battre son plein puisqu'elle sortait récemment un nouvel album intitulé N°9. Elle a d'ailleurs, lors de son passage dans l'émission, chanté son morceau En attendant, issu de ce projet et dédié à ses trois enfants : Aaron (né en 2003 de sa relation avec Maxim Nucci), Joseph (fruits de ses amours avec Thierry Neuvic, en 2014) et Juvanni (né en 2021 de son mariage avec Ambroise Fieschi).