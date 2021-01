Joe Biden et le prince Harry : une surprenante amitié... qui dure !

Jay-Z et Jean Reno, Wejdene et Stéphane Plaza, Madonna et Tupac... On pourrait dresser une liste sans fin des amitiés improbables entre célébrités. Le 21 janvier 2021, de nombreux confrères ont mis en lumière le roman d'amitié qui lie le prince Harry et Joe Biden. Si le 46e président des États-Unis n'a pas encore rencontré la reine, il connaît déjà bien le duc de Sussex !

La nouvelle First lady, Jill Biden, avait rencontré le prince Harry pour la première fois durant sa tournée officielle aux États-Unis en 2013, lors d'une réception organisée en l'honneur des soldats américains et britanniques blessés au combat. À l'époque, Joe Biden était alors vice-président sous les administrations Obama.

Quelques mois plus tard, Jill et Joe Biden avaient assisté aux Invictus Games, la compétition sportive pour les soldats et vétérans de guerre blessés ou handicapés, fondée par le prince Harry. Dès lors, le couple Biden, Michelle et Barack Obama ont été des spectateurs réguliers des Invictus Games, notamment lors de l'édition de Toronto, en 2017.