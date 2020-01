Johnny, Brad et Angelina, Schumacher... 10 temps forts people de la décennie

La mort de Whitney Houston et sa fille Bobbi

La chanteuse américaine n'avait que 48 ans quand elle a trouvé la mort dans la baignoire de sa suite du Beverly Hills Hilton Hotel, le 11 février 2012. Une noyade, provoquée par une maladie cardio-vasculaire et une consommation de cocaïne, est à l'origine de son décès. L'interprète de titre culte I Will Always Love You a été inhumée au cimetière de Fairview, dans le New Jersey, au côté de son père. Trois ans plus tard, père et fille sont tristement rejoints par Bobbi Kristina Brown, la fille de Whitney Houston et Bobby Brown. A seulement 22 ans, la jeune femme a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire après une overdose, dans les mêmes circonstances que la mort de sa mère. Après avoir passé six mois dans le coma, elle est décédée le 26 juillet 2015.

L'affaire Weinstein

Cette affaire éclate en octobre 2017, lorsque le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent le célèbre producteur américain Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Plusieurs personnalités féminines de l'industrie du cinéma témoignent alors d'expériences similaires : Asia Argento, Rosanna Arquette, Emma de Caunes, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Eva Green, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Léa Seydoux... S'ensuivent les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc sur les réseaux sociaux. L'affaire inspire aussi le mouvement Time's Up, qui lutte contre le harcèlement sexuel au travail.

Considéré comme un prédateur sexuel, Harvey Weinstein aurait abusé des années durant de son influence sur de nombreuses comédiennes en leur promettant des rôles sur grand écran. Il est rapidement licencié de la société de production à son nom et d'autres organisations liées au monde du cinéma. Des plaintes et des enquêtes sont lancées dans plusieurs villes telles que Los Angeles, New York et Londres, mais l'ex-patron de Miramax nie toute accusation de relation sexuelle non consentie. Il a été inculpé en mai 2018 pour une agression sexuelle en 2004 et un viol en 2013. Remis en liberté sous caution, avec port d'un bracelet électronique et remise de son passeport, un accord de principe de 25 millions de dollars a été trouvé début décembre pour indemniser des victimes présumées et stopper les procédures judiciaires engagées par celles qui acceptent cette proposition financière.