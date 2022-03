Julie Jardon : L'ex d'Igor Bogdanoff retrouve le sourire, au côté d'une star d'Emily in Paris

Survenues à six jours d'intervalle, les morts d'Igor et Grichka Bogdanoff ont suscité une vive émotion. Julie Jardon, la dernière compagne d'Igor, en est la première affectée. Elle retrouve malgré tout le sourire grâce à la Fashion Week, et en a célébré la fin avec une star de la série Emily In Paris.

La Fashion Week de Paris s'est achevée mardi 8 mars, au grand dam des amoureux de mode ! La fin de cette folle semaine valait bien une nouvelle soirée. Julia Jardon a assisté à celle donnée par la photographe Ellen Von Unwerth, aux Jardins de Presbourg, dans le 16e arrondissement. Comme les autres chanceux invités de l'événement, Julie est passée par le redoutable photocall ! L'occasion pour la jeune et jolie blonde de montrer sa tenue du soir, entièrement noir et sobre, composée d'un blazer, d'un haut, d'un short scintillant et de souliers à talons. Sylvie Ortega Munos, la star de télé-réalité Mélanight et le top model Izabel Goulart avaient également sorti le grand jeu.

Du côté des hommes, Samuel Arnold s'est distingué ! L'acteur d'Emily In Paris a montré, une fois de plus, qu'il était aussi stylé à l'écran qu'en réalité. Ses partenaires Ashley Park (vue au défilé Christian Dior), Philippine Leroy-Beaulieu (qui a défilé pour Weisanto) et Camille Razat (spectatrice du show Balmain) en ont fait autant au cours de cette semaine de la mode. Lunettes dégradées sur le nez, Samuel a notamment vu passer le rappeur Passi, l'acteur Samy Guenfoud (vu dans la série Lupin, sur Netflix), le créateur Jean-Claude Jitrois et Laurent Amar.

Cette Fashion Week parisienne, Julie Jardon en avait découvert la ferveur le 3 mars dernier, lors du défilé Grace Moon. Elle y avait notamment croisé l'ancienne Secretiste Cindy Lopez et Pascal Soetens (dit Pascal Le Grand Frère).

La vie continue pour Julie, toujours bouleversée par la disparition de son compagnon. Igor Bogdanoff est mort le 3 janvier 2022, six jours après le décès de son frère jumeau Grichka, survenu le 28 décembre 2021. Les deux hommes de 72 ans ont succombé à la Covid-19, virus pour lequel ils étaient traités à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dans le 15e arrondissement de Paris.

Leurs obsèques ont eu lieu le 10 janvier 2022, après une messe à l'église de la Madeleine, à Paris.