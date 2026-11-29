Figure emblématique de la chanson française depuis qu'elle s'est révélée au grand public dans la comédie musicale baptisée Notre-Dame de Paris en 1998, Julie Zenatti est aujourd'hui en deuil. En effet, la musicienne vient de perdre son père. Elle a ainsi officiellement annoncé sa mort le samedi 28 novembre 2026 sur son compte Instagram, sans toutefois préciser son âge, ni les circonstances de ce décès. La chanteuse a rendu hommage à son géniteur en publiant une vidéo de lui en train de jouer du piano, accompagnée d'un texte poignant. "Mon petit papa… irrévérencieusement élégant jusqu’à la fin… toujours trop tôt toujours injuste. C’était pas prévu comme ça… tes mains sur le piano c’est toi", a-t-elle premièrement écrit.

"Toi qui m’as offert la musique, qui m’as appris à être moi en donnant de la voix… à danser sur la vie même avec des larmes… à rire de tout même quand ça grince. Ce soir t’es plus là mais t’es là dans chacun de mes gestes, chacun de mes regards… fais chanter la boîte à musique pour me dire que tu vas bien… et j’espère que tu sais combien ici on t’aime. J’ai, on a le cœur cassé mais on sourira à chaque pensée vers toi. Je t’aime", a ensuite ajouté Julie Zenatti. Pianiste amateur, le père de la chanteuse, baptisé Pierre Zenatti, lui avait récemment réservé une petite surprise. Au mois de janvier 2026, sa fille participait à l'émission intitulé La Boîte à Secrets sur France 3. Au cours du programme, le père de Julie Zenatti est monté sur scène pour jouer du piano. Ensemble, ils avaient interprété la chanson baptisée Mon Dieu, d'Édith Piaf.