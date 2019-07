Juliette Binoche : Son père Jean-Marie Binoche est mort

Juliette Binoche est une des deux filles de Jean-Marie Binoche. Le défunt réalisateur et sculpteur et son épouse Monique Yvette Stalens ont également donné naissance à Marion Stalens, réalisatrice et photographe.

De son vivant, Jean-Marie Binoche avait exercé de nombreux métiers, dont celui d'enseignant à l'Université nationale puis à l'Ecole nationale d'art dramatique de Bogota, en Colombie. Il était grand-père des deux enfants de sa fille Juliette, Raphaël et Hana (25 et 19 ans), nés des relations de l'actrice avec André Halle et Benoît Magimel.