Kaia Gerber en couple : elle retrouve l'amour avec un ex de Lily-Rose Depp

Les couples de stars se forment et se défont ! Un nouveau est en train de voir le jour et compte déjà des milliers d'admirateurs. Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, a craqué pour un jeune et bel acteur, ex-petit ami de plusieurs autres célébrités.

Malgré deux ruptures avec Pete Davidson (désormais en couple avec Kim Kardashian) et Jacob Elordi (également recasé), Kaia Gerber ne désespère pas ! La jolie brune de 20 ans commencerait une nouvelle romance avec Austin Butler, acteur, célèbre ex-petit ami de Vanessa Hudgens. "Austin et Kaia sortent ensemble. Tous les amis de Kaia les trouvent adorables et elle fait un gros progrès par rapport à sa précédente relation, a indiqué une source au site People. Elle a l'air vraiment heureuse. Tous ses amis le trouvent vraiment mignon". Avant de rencontrer Kaia Gerber, Austin aurait vécu un début d'histoire avec Lily-Rose Depp.

La "précédente relation" de Kaia à laquelle l'informateur de People fait allusion est celle avec Jacob Elordi. Ils sont restés ensemble pendant un an, jusqu'à la séparation actée au mois de novembre 2021. "C'est une rupture complètement amicale", avait précisé un insider. Rupture amicale qui leur a permis à tous les deux de rapidement tourner la page...

En effet, Jacob Elordi a lui aussi retrouvé l'amour ! L'acteur de la série Euphoria (et ex-petit ami de Zendaya, héroïne de la série Euphoria, actuellement en couple avec Tom Holland) se rapproche d'Olivia Jade, la fille de l'actrice Lori Loughlin, ex-maman star de la série La Fête à la maison déchue après son emprisonnement pour transfert bancaire frauduleux dans l'affaire de corruption aux admissions à l'université.

Du côté de Jacob et Olivia, les choses ont l'air un peu plus fragiles. "Olivia est heureuse, mais elle parle encore souvent avec Jackson [Jackson Gunthy, son ex-petit ami, NDLR]. Ça n'étonnerait personne si ils se remettaient ensemble", confie une source, toujours à People. En attendant cette réconciliation, Olivia profite de son début de flirt avec Jacob Elordi. Les deux tourtereaux ont récemment été aperçus ensemble dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles, profitant d'un après-midi ensoleillé.