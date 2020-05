Kate Middleton et William : Les Cambridge ont changé sur les réseaux sociaux...

Le compte de William et Kate n'avait plus connu de telle modification depuis plus d'un an, lorsque, en avril 2019, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex avaient inauguré leurs propres outils de communication. La photo de Noël des Cambridge était alors venue remplacer celle du Fab Four - un quatuor royal bien éphémère... - qui était précédemment utilisée, en même temps que les Sussex étaient expurgés de la courte biographie.

Une petite rénovation digitale qui n'augure en rien d'un retour prochain aux opérations du duc et de la duchesse de Cambridge, lesquels continuent à observer strictement le confinement. Tous deux restent mobilisés à distance, comme Kate l'a encore démontré dernièrement avec des communications vidéo... qui ne l'empêchent pas de provoquer des ruées sur les pièces de son dressing qu'elle arbore en ces occasions ! Pour le reste, qu'on ne voit pas en visio, cuisine et jardinage font partie des activités récurrentes avec ses bambins, quand elle ne leur fait pas l'école et ne gère pas les petites jalousies : elle a en effet révélé qu'en ce moment, tout ce que la princesse Charlotte fait, le prince George veut le faire aussi !

Vendredi 8 mai, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas manqué de se connecter pour commémorer le 75e anniversaire de la Libération en compagnie virtuelle d'anciens combattants.