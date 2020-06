Kate Middleton et William : Pourquoi la reine les surveille de près...

Le prince William et Kate Middleton seraient-ils surveillés de près depuis le départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie britannique ? A en croire l'expert royal Tom Quinn, de passage sur la chaîne Channel 5 le 14 juin 2020, la reine Elizabeth et son mari le prince Philip suivraient de près les faits et gestes du second héritier au trône et de son épouse.

"La reine et le duc d'Edimbourg surveilleront très attentivement, surtout que d'autres jeunes membres de la famille royale ont très mal tourné par le passé et ils ne veulent pas que cela se reproduise", a affirmé le Britannique, faisant notamment référence au Megxit et à la prise de distance surprise des Sussex en début d'année. Le prince William et Kate Middleton ont d'ailleurs assumé davantage d'engagements officiels depuis le départ du prince Harry et Meghan Markle. Une charge de travail qui serait "épuisante" pour la duchesse, comme l'a récemment affirmé le populaire magazine Tatler. Une rumeur rapidement démentie par Kensington, mais qui a particulièrement contrarié Kate Middleton et le prince William au point qu'ils envisagent d'engager des poursuites judiciaires.

Le prince William, 37 ans, est deuxième dans l'ordre de succession au trône après son père le prince Charles, aujourd'hui âgé de 71 ans. Depuis peu, des rumeurs avancent que le prince de Galles pourrait bientôt hériter de la couronne puisque sa mère envisagerait d'abdiquer en sa faveur. Si le palais de Buckingham n'a en rien confirmé ces bruits de couloir, il est vrai que ces derniers mois ont été éprouvants pour la monarque de 94 ans : les accusations d'agressions sexuelles visant son fils le prince Andrew, le Megxit, la pandémie de coronavirus...

Après 68 ans de règne et un confinement prolongé au château de Windsor, Elizabeth II pourrait finalement prendre sa retraite d'ici à son 95e anniversaire, comme l'avait fait son mari le prince Philip. Une passation qui se ferait en douceur puisque cela fait déjà plusieurs années que la monarque ralentit le rythme et confie de plus en plus de missions à son fils le prince Charles et à son petit-fils le prince William.