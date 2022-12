Kate Middleton : Look festif et sapin XXL, l'épouse de William prête à toutes les folies pour Noël !

Le mois de décembre ne va pas être très joyeux dans les couloirs de Buckingham Palace. Pour la première fois, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants - George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans - vont devoir célébrer les fêtes de fin d'année sans la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier. Mais haut les coeurs. Malgré la nostalgie ambiante, la princesse de Galles ne se laisse pas abattre et pour cause : en ayant hérité de ce titre, à la mort de la reine, elle a aussi hérité d'un nouveau devoir royal, celui de présenter le concert de Noël interprété par l'Abbey Choir.

La touche finale avant le concert de demain

Pour être sûre que tout soit prêt, pour le tournage organisé en l'abbaye de Westminster le 15 décembre 2022, Kate Middleton a retroussé les manches de son pull couleur crème, aux motifs festifs, pour peaufiner la déco. Sur une vidéo, partagée sur le compte Instagram officiel de la princesse et du prince de Galles, on peut effectivement voir l'épouse de William en plein travail, accrochant boules et guirlandes aux branches d'un large sapin. "La touche finale avant le concert de demain", écrit-elle. Décidément, tout est pensé jusqu'au moindre détail avec Kate... ce qui n'a rien d'étonnant. Le spectacle sera retransmis sur ITV le soir du réveillon et il devrait rendre hommage à feu la reine Elizabeth II.