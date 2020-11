Koh-Lanta, les 4 Terres : Ava, victime d'une bourde de la production...

Vendredi 6 novembre, le public avait une fois de plus rendez-vous sur TF1 pour un nouvel épisode de l'émission Koh-Lanta, les 4 Terres présentée par Denis Brogniart. Cette semaine, c'est le duo formé par Alix et Laurent qui a quitté le camp des Fidji pour rejoindre la résidence du jury final après leur élimination. Un épisode marqué par la formation de binômes pour les épreuves de confort et d'immunité. Et, de toute évidence, la pauvre Ava était une fois de plus transparente.

Comme chaque semaine, Denis Brogniart a proposé aux téléspectateurs de jouer par téléphone pour remporter une coquette somme d'argent. Une des questions posées était la suivante : "Quel binôme a remporté l'épreuve de confort ?" On pouvait alors voir un montage représentant le duo formé de Lola et Fabrice ainsi qu'un autre formé de Brice et Alexandra. Problème, ce n'est pas la Wonder Woman qui fait monter la température sur Instagram qui était en binôme avec Brice mais bien Ava ! La jeune Corse de 26 ans a préféré rire de cette bourde sur Twitter.

Une personne a partagé la capture d'écran de la question posée au jeu et a écrit en légende : "Y a vraiment un problème avec Ava c'est pas possible, même TF1 s'est gouré sur son binôme dans la question ! #KohLanta". Heureusement, cela a amusé la candidate qui a réagi à cette publication. "Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment ? @KohLantaTF1 #kohlanta", a-t-elle écrit en ajoutant un émoji rieur comme pour signaler qu'elle prenait la chose avec recul et humour.

Ava est régulièrement ciblée sur Twitter par des internautes soulignant son peu de présence à l'antenne. Jusqu'à l'épisode durant lequel elle avait tenté une épilation de l'extrême ! Là encore, la candidate avait montré qu'elle a de l'humour. "Donc ma seule action intéressante en 27 jours d'aventure, c'est me couper les poils sous les bras #kohlanta #jesuisava", avait-elle alors réagi sur son compte.